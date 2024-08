Santo Estêvão reabre posto médico após investimento de 150 mil euros

O Posto de Saúde de Santo Estevão, no concelho de Benavente, vai reabrir segunda-feira, dia 12 de Agosto, com instalações renovadas e uma equipa em permanência constituída por um médico, um enfermeiro e um administrativo.

A empreitada foi concretizada pela Casa do Povo de Santo Estevão e financiada, na íntegra, pela Câmara Municipal de Benavente, com o valor de cerca de 150 mil euros euros.

O cumprimento deste objectivo resulta da acção conjunta da ULSETEJO, Câmara Municipal e a Casa do Povo de Santo Estevão.