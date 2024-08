Tejo Academia no Cartaxo para profissionais da restauração

Centro de Promoção Vitivinícola do Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo recebe dia 23 de Setembro a Tejo Academia – Wine & Food Lovers, dirigida a profissionais da restauração.

A Câmara Municipal do Cartaxo, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, vão organizar a iniciativa Tejo Academia – Wine & Food Lovers, dirigida a profissionais da restauração.

Num ambiente informal e amigável, a excelência dos vinhos e a riqueza gastronómica da região Tejo serão os protagonistas da formação ministrada pelo sommelier Rodolfo Tristão e pelo chef Pedro Sommer.

A iniciativa é de participação gratuita, aberta a profissionais da restauração e similares que pretendam adquirir ou aprofundar conhecimentos sobre harmonização entre vinhos e gastronomia, com vista à elevação do serviço e informação que prestam, nos seus estabelecimentos, aos seus clientes. A inscrição prévia é necessária.

A Tejo Academia decorrerá no Centro de Promoção Vitivinícola do Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, no dia 23 de Setembro, a partir das 15h00. A formação integra o programa Cidade do Vinho 2024 e aos/às participantes serão entregues certificados de participação.