Vila Franca de Xira insiste junto da ANACOM por melhores telecomunicações no concelho

Os moradores de várias zonas rurais do concelho de Vila Franca de Xira continuam sem ter acesso a serviços de Internet e telecomunicações em condições e por isso o município decidiu efectuar diligências junto da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) para garantir, por parte dos operadores, a cobertura integral destas localidades. A proposta, aprovada por unanimidade, foi apresentada pela CDU na última reunião de câmara antes da pausa de Verão.

O texto defende que o município garanta o licenciamento necessário para a actuação das operadoras e que tome as medidas que estiverem ao seu alcance para autorizar a rápida instalação de fibra óptica ou outras infraestruturas necessárias para garantir o serviço à comunidade. Calhandriz, Santa Eulália e Fonte Santa (Vialonga), Trancoso (São João dos Montes) e a zona alta da Castanheira do Ribatejo são alguns dos locais que sofrem com falta de sinal, como O MIRANTE já noticiara no passado.

“As eleições para o Parlamento Europeu vieram demonstrar que só não há cobertura de rede por manifesta falta de vontade das operadoras. Nessas eleições as operadoras viabilizaram os cadernos eleitorais digitais mesmo nos locais mais remotos. Mas findo o acto eleitoral esses emissores foram retirados pelas operadoras e ficámos como estávamos, sem previsão de melhoria”, lamentou José João Oliveira, vereador da CDU que apresentou a proposta. Para o autarca, “foi uma oportunidade perdida” pelo concelho para resolver o problema de falta de acesso à Internet. A proposta da CDU visa pedir ao município que pressione os operadores e a entidade reguladora para que o problema seja resolvido de uma vez por todas, por se arrastar há duas décadas.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), garantiu que a câmara tem contactos regulares com os operadores, visando até garantir um reforço de rede no âmbito do projecto de alargamento nacional da rede 5G, e prometeu que todos os licenciamentos e autorizações que sejam precisos estarão assegurados por parte do município. “A câmara nunca será obstáculo. Queremos continuar a insistir junto da ANACOM e dos operadores para que façam essa instalação”, afiançou.

Recorde-se que, como O MIRANTE já noticiara, desde o início do ano a ANACOM confirmava já ter recebido 57 reclamações de moradores, sobretudo de Vialonga, contra os três principais operadores de telecomunicações que operam na freguesia. Tudo por causa da má qualidade do serviço incluindo problemas na recepção de sinal de televisão e má ou inexistente rede de telemóvel. Só da zona da Fonte Santa houve15 reclamações relevantes sobre a qualidade do serviço prestado. Os moradores queixam-se de pagar por um serviço que, na maioria dos dias, não funciona. Num primeiro abaixo-assinado mais de 400 moradores pediram soluções urgentes para o problema que, até hoje, ainda não chegaram.