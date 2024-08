Alunos de Azambuja podem requisitar cadernos de actividades a partir de 19 de Agosto

No ano lectivo 2024/2025, o Município de Azambuja volta a oferecer os livros de fichas, gratuitamente, a todos os alunos do 1º ciclo do concelho. Requisições podem ser feitas a partir de dia 19 de Agosto.

Todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico do Município de Azambuja, independentemente de terem ou não escalão de segurança social atribuído, podem requisitar a partir de 19 de Agosto os cadernos de actividades. Recorde-se que o município de Azambuja oferece os livros de fichas a todos os alunos do concelho.

Neste sentido, os encarregados de educação dos alunos dos Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras e do Agrupamento de Escolas de Manique e Alcoentre deverão dirigir-se à escola-sede do seu agrupamento, indicando o nome do aluno para receber a respectiva requisição.

Já os encarregados de educação dos alunos do Agrupamento de Escolas de Azambuja deverão solicitar a sua requisição na unidade de atendimento ao público, localizada no Páteo do Valverde.

Posteriormente, estas requisições deverão ser apresentadas nas papelarias do concelho de Azambuja.