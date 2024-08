Arruda dos Vinhos livra-se de velho autocarro que ocupava a rotunda da A10

O velho e degradado autocarro que estava situado no centro da rotunda que liga a Estrada Nacional 248-3 à Auto-Estrada 10 (A10) em A-do-Barriga em Arruda dos Vinhos, e que há muito era contestado pela população, foi removido e não vai voltar a ser posto no local.

Depois de vários anos a ser alvo de vandalismo e queixas da comunidade - que considerava até que a sua presença transformava a rotunda numa sucata - o actual executivo liderado por Carlos Alves (PS) decidiu, poucos dias antes do arranque das festas da vila, remodelar toda a rotunda e dar-lhe maior dignidade. E, para o fazer, removeu o velho autocarro.

A decisão de colocar um autocarro no centro da rotunda, em 2018, nunca gerou consenso entre a comunidade, com muitos a criticar a decisão e outros a considerar que até colocava em risco a segurança rodoviária, em particular nos dias de chuva ou nevoeiro, confundido os condutores.

Depois de vários anos de queixas e críticas dos moradores de Arruda dos Vinhos, o executivo municipal decidiu retirar o autocarro - que aludia à tradição das tertúlias móveis em autocarros de Arruda dos Vinhos - e a rotunda vai ser embelezada com mastros contendo as bandeiras das 15 tertúlias que hoje têm actividade.

“Decidimos retirar todas as peças que lá estavam porque nunca foram do agrado de quem idealizou o espaço. O autocarro era pouco consensual, não ficou dentro do que era expectável e era alvo de algumas críticas. Nós próprios não estávamos satisfeitos com aquela solução”, reconhece Carlos Alves, presidente do município a O MIRANTE.

O autarca diz que a rotunda continuará a ser um espaço de homenagem às tertúlias da vila, mas que essa homenagem passa a ser feita através de 15 mastros contendo as bandeiras das tertúlias e uma placa alusiva à sua história e tradições. “Havia realmente linhas vermelhas na anterior ideia do autocarro, incluindo a segurança rodoviária e decidimos retirá-lo. Mas vamos preservar a homenagem às tertúlias que foi a nossa intenção inicial do espaço”, explica o autarca, que considera que a nova solução dá maior dignidade ao espaço e às tertúlias homenageadas. “Consultámos todas as tertúlias que se mostraram agradadas com o projecto e o que queríamos fazer na rotunda”, revela. A inauguração das obras está agendada para 14 de Agosto, o dia dedicado às tertúlias nas festas de Nossa Senhora da Salvação, que decorrem até 18 de Agosto.

