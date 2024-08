Moradores de Alverca não querem lixo biodegradável à porta de casa

O motivo prende-se com a praga de mosquitos que entra diariamente pelas janelas dos seus apartamentos. Moradores exigem medidas da autarquia.

Os moradores da Rua do Valador, em Alverca do Ribatejo, selaram o equipamento de recolha de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) da ilha ecológica. Os residentes queixam-se que por causa dos restos de comida que são despejados no depósito a zona fica infestada de mosquitos que acabam por entrar pelos apartamentos. Numa fotografia enviada ao nosso jornal é possível ver o interior do equipamento cheio de larvas.

A ilha ecológica foi inaugurada há cerca de um ano e já na altura os moradores alertaram para o problema. Quando os mosquitos começaram a aparecer dentro do saco do pão, no café e na fruta, Paulo Carvalho não associou que fosse por causa da ilha ecológica. Mas com o passar do tempo e em conversa com os vizinhos constatou que tinham todos o mesmo problema.

É o caso de Rui Francisco, morador no rés do chão do número 1, que foi obrigado a colocar uma rede mosquiteira na janela, diz que a recolha dos resíduos biodegradáveis só é feita de duas em duas semanas. Ricardo Borges lamenta a ausência de resposta da Câmara de Vila Franca de Xira, uma vez que tem conhecimento do problema através de e-mails e telefonemas para a segurança e higiene pública. “Quando inauguraram isto em Janeiro avisei logo a câmara, porque já havia mosquitos uma vez que as pessoas já despejavam restos de comida no RUB. Não fizeram caso”, conta.

Os moradores explicam que querem que a autarquia converta o RUB em ponto de recolha de resíduos indiferenciados. Até lá vão manter o equipamento selado com o aviso: “Não utilizar por motivos de saúde publica e infestação de mosquitos”.

Câmara diz que RUB são obrigatórios por lei

A Câmara de Vila Franca de Xira não vai fazer a vontade aos moradores e diz que a recolha deste tipo de resíduos é obrigatória e decorre de directrizes europeias e legislação em vigor. A sua implementação tem vindo a ser gradual de modo a permitir a avaliação em cada uma das etapas e consolidação de boas práticas, sendo que a sua generalização é, por motivos legais, inevitável.

Diz a autarquia que em cada equipamento é instalado um dispositivo de neutralização de odores e é assegurada uma lavagem regular dos equipamentos, além da equipa técnica monitorizar situações pontuais que possam ocorrer. Na Rua do Valador, a câmara afirma que a recolha de RUB é semanal e que o critério de localização é o de ficar junto a cada conjunto de equipamentos do trifluxo (ecoponto) existente na via pública.

No concelho de Vila Franca de Xira, à data de 2 de Agosto, existiam 312 equipamentos de proximidade (enterrados e de superfície) e 576 equipamentos entregues ao Canal Horeca e similares.