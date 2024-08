Moradores de Arruda dos Vinhos unem-se com a missão de cuidar dos vizinhos e da natureza

Um grupo de cidadãos de Arruda dos Vinhos e da região juntou-se informalmente há seis anos para tentar melhorar a qualidade de vida do sítio onde vivem e a iniciativa nunca mais parou de crescer juntando hoje uma centena e meia de voluntários.

São considerados um exemplo de cidadania activa e já conseguiram selar acordos de cooperação com a Câmara de Arruda dos Vinhos e com a junta de freguesia da vila. Intitulam-se Comunidade do Alimento Arruda e Arredores (C3A) e querem contribuir para um mundo melhor assente em três princípios base: respeito pela biodiversidade, promover as relações de proximidade humana e defender a acessibilidade aos alimentos como bem-comum.

“Somos uma iniciativa de cidadãos que dão do seu tempo livre, fora do trabalho, para ajudar a estabelecer pontes de proximidade”, explica Mariana Ley, 54 anos, uma das co-fundadoras do grupo a O MIRANTE. Actualmente a C3A tem elementos de Arruda dos Vinhos mas também dos vizinhos concelhos de Alenquer, Sobral de Monte Agraço e Loures (Bucelas).

Hoje em dia estão a desenvolver vários projectos na comunidade, incluindo uma plataforma de alimentos que visa proporcionar alimentação saudável e acessível a um número crescente de pessoas, incentivar a agricultura sustentável e regenerativa dos solos e reduzir o desperdício, entre outros. O MIRANTE conheceu o grupo durante o Mercadinho da Comunidade, um evento que o grupo realiza no segundo sábado de cada mês, nos lavadouros de Arruda dos Vinhos, em parceria com a junta de freguesia, desde Fevereiro do ano passado.

