Novo programa de voluntariado jovem é um dos assuntos do momento em Tomar

A vereadora do PSD, Lurdes Ferromau Fernandes, assumiu uma postura crítica em relação ao novo programa municipal de voluntariado jovem em Tomar, afirmando que aquele tipo de medidas peca por tardia. Lurdes Fernandes considerou lamentável que passados 10 anos de governação socialista só agora tenha sido criado o programa. “Eu sei que dá trabalho e tudo o que dá trabalho às vezes não se faz, é mais fácil pegar em dinheiro e deitar para cima das coisas do que ir à procura e envolver de facto as entidades”, disse, recordando que em 2021 a Câmara Municipal de Tomar assinou um protocolo para ligação a um movimento de autarquias amigas da juventude, onde se pretendia que fossem encontradas soluções para os jovens. “De facto não temos tido essa prática, essa preocupação”, reforçou. Lurdes Fernandes terminou questionando se o município alguma vez recebeu o selo de “Município Amiga da Juventude”.

Segundo Rita Freitas, vereadora do PS, o novo programa de voluntariado jovem inclui 33 jovens, da cidade e de freguesias do concelho, que estão distribuídos por turnos até ao dia 15 de Setembro. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, explicou que o município também tem neste momento 24 jovens ao abrigo do programa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). A autarca socialista acrescentou que o município tem apostado na formação dos jovens para cursos de monitores, sendo que a formação é gratuita, e permite aos jovens serem monitores nas freguesias do concelho ou em campos de férias privados. “Não estamos a trabalhar do zero senhora vereadora, eu aconselho-a a estar mais atenta às medidas que vamos tomando, se calhar está na hora de acordar”, atirou. Rita Freitas também criticou a postura e falta de coerência dos vereadores do PSD, que inicialmente elogiaram o novo programa de voluntariado e depois criticam só por criticar. “Se calhar já se podia ter começado antes, mas também não me lembro noutras governações de ter sido feito, portanto ainda bem que esta fez”, concluiu. A vereadora socialista concluiu a sua intervenção garantindo que o município já tem a confirmação que vai receber o selo de “Município Amigo da Juventude”.