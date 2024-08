Pessoas sem-abrigo em Azambuja realojadas pela acção social

O executivo municipal de Azambuja garante que não existem pessoas em situação de sem-abrigo no concelho. A informação foi prestada em reunião de câmara após questão levantada pelos eleitos do PSD, que dizem ter conhecimento de pessoas a viver “de forma indigna” no município.

Segundo a vereadora Mara Oliveira, Azambuja tem tido alguns sem-abrigo oriundos de fora do município, mas a equipa de acção social tem encaminhado todas as situações e por isso neste momento não há ninguém a dormir na rua.

Também o vice-presidente, António José Matos refere que ele próprio falou recentemente com pessoas que estavam na situação de sem abrigo, mas que foram acompanhadas. O autarca remete para a estratégia local de habitação a solução para os casos mais graves e que estão identificados.