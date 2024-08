Tomar abate árvore no Mouchão por representar perigo para a população

Câmara Municipal de Tomar procedeu a diversas intervenções no arvoredo do Jardim do Mouchão. As intervenções tiveram como objectivo a prevenção de danos em pessoas e bens.

O Jardim do Mouchão, em Tomar, foi alvo de diversas intervenções no início deste mês de Agosto. O município procedeu a intervenções no arvoredo com vista à prevenção de danos em pessoas e bens. Foi realizado o abate e remoção de um choupo de grande porte que

estava em risco de queda, bem como a redução da copa de dois aglomerados da mesma espécie no topo sul da ilha e na proximidade da famosa Roda do Mouchão. Realizou-se ainda uma avaliação do estado fitossanitário de uma dezena de plátanos na envolvente da placa

central da ilha do Mouchão.

A Câmara Municipal de Tomar esclarece, através de comunicado, que a política de reflorestação urbana tem sido seguida nos últimos 10 anos, em que por cada árvore abatida planta-se o quíntuplo das que lá estavam. Sendo assim, no Mouchão, vão ser plantadas espécies

ripícolas como o salgueiro, ulmeiro, amieiro e freixo, em substituição do choupo abatido. O município prossegue, assim, à intervenção pontual na plantação, substituição e manutenção em locais identificados por todo o concelho.