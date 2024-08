Críticas à falta de limpeza urbana em Torres Novas

As dificuldades em manter em bom estado a limpeza da cidade de Torres Novas, e de outras localidades do concelho, foi assunto na última reunião camarária e gerou algumas críticas da oposição. O vereador da maioria socialista, João Trindade, utilizou o período antes da ordem do dia para referir que tem sido um ano difícil no que diz respeito ao controlo das ervas na cidade. “Temos equipas pela cidade a trabalhar. No próximo mês vamos começar a usar produtos sem glifosato, nomeadamente no cemitério de Torres Novas. Vamos reunir com as juntas de freguesia para mostrar estes novos produtos, que têm baixo impacto ambiental”, disse.

O autarca socialista reforçou que, com estas condições climatéricas, é muito difícil controlar o crescimento das ervas. “Não é por falta de zelo ou de trabalho da nossa parte. Cortamos ervas numa semana e na semana seguinte voltamos a ter ervas”, sublinhou.

Para o vereador do Partido Social Democrata (PSD), Tiago Ferreira, a situação em que se encontra a área urbana de Torres Novas está “descontrolada”. “A solução que temos tido tem de ser repensada. As pessoas já não andam nos passeios, andam nas estradas. Há árvores que ocupam os passeios todos. Caminhar nas estradas é perigoso”, vincou, questionando se há parcerias com empresas para fazer a limpeza ou se o serviço está apenas entregue à câmara municipal.

Mais investimento no ambiente

O vereador João Trindade aproveitou a reunião de autarcas para referir que já começou em funcionamento um ecocentro móvel no concelho. “Na parte dos resíduos tem havido uma transformação que passou a fazer do concelho de Torres Novas bandeira nesta área. Depois da renovação dos oleões, depois dos quatro mini ecopontos, os primeiros que existiram no país, temos agora um novo ecocentro móvel que permite a colocação de resíduos que não são possíveis de colocar noutros equipamentos. Este sistema vai percorrer todo o concelho, mas já está em funcionamento na cidade”, explicou.