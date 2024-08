Rua do Comércio em Cabanas de Torres sem luz há quase um ano

A Rua do Comércio, em Cabanas de Torres, Alenquer, está há vários meses sem luz durante a noite. Os moradores queixam-se que as luminárias estão sem funcionar o que já terá motivado o roubo de antenas de viaturas estacionadas durante a madrugada. De acordo com um residente, que pediu para não ser identificado, vai fazer um ano no próximo mês de Outubro que reportou o problema à União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, que por sua vez remeteu o assunto para a Câmara de Alenquer. Após queixa formal apenas uma luminária foi arranjada, mas as outras quatro continuam sem luz.

Contactada por O MIRANTE a E-Redes diz que teve conhecimento da situação em Março, fruto de reclamações que foi recebendo, e que deu de imediato conhecimento à Câmara de Alenquer “desta anomalia na iluminação pública, estando as duas entidades em contacto desde então”. No entanto, a E-Redes diz que as luminárias avariadas na Rua do Comércio pertencem ao projecto OesteLED, e por isso não tem responsabilidade na sua manutenção. Já a OesteLED diz que a responsabilidade é da Agência de Energia e Ambiente do Oeste e através da OesteCIM encaminhou esclarecimentos para esta entidade, mas até ao fecho da edição ainda não obtivemos qualquer resposta.