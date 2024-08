Várzea Grande em Tomar precisa de levar reparos no pavimento

Passaram pouco mais de três anos desde que foi inaugurada a renovada Várzea Grande, em Tomar, e começaram agora a aparecer os primeiros problemas para resolver. O alerta foi deixado pela vereadora do Partido Social Democrata, Ana Palmeiro Calado, na última sessão camarária, realizada a 5 de Agosto. A autarca começou por referir que a obra, que resultou num investimento de cerca de três milhões de euros, já apresenta “o pavimento todo partido, com várias lajes danificadas, o que coloca em risco transeuntes e veículos automóveis”. “Se o senhor presidente fizer o exercício de andar a pé por aquelas ruas e nas ruas circundantes, pode facilmente verificar as lajes partidas, já há buracos grandes e a colocar muito em perigo quem por lá passa”, disse. A vereadora acrescentou: “a sua antecessora vaticinou na inauguração, com a presença da ministra, que isto seria uma obra para criar uma nova centralidade na cidade, mas parece-nos que este sonho está cada vez mais longe de ser cumprido”, sublinhou.

Hugo Cristóvão afirmou que “a centralidade da Várzea Grande é óbvia e nem sequer tem contestação”. Relativamente ao piso danificado, o autarca socialista explicou que a obra está ainda na vigência da “chamada garantia” e que há situações que ainda vão ser corrigidas. Seria impensável achar que a obra, qualquer que seja, ainda mais numa obra de espaço urbano, com circulação de veículos e muitas vezes veículos pesados, não tivesse de vez em quando situações a corrigir”, vincou. Recorde-se que a requalificação da Várzea Grande, um amplo espaço público que durante vários anos foi um parque de estacionamento de automóveis em terra batida e cheio de buracos, junto ao Tribunal de Tomar, foi inaugurada oficialmente em Junho de 2021. A obra teve como principal objectivo aproximar as pessoas do centro da cidade.