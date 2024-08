Fundação José Relvas vai acabar com apoio a crianças e jovens em Alpiarça

Joaquim Rosa do Céu é o presidente do conselho de administração da Fundação José Relvas

A Fundação José Relvas, em Alpiarça, prepara-se para mandar encerrar o Centro de Acolhimento Temporário, um equipamento social que dá apoio a cerca de meia dúzia de crianças e jovens dos 12 aos 18 anos, todas do sexo masculino, embora possa, sempre que a situação o justifique, acolher jovens com idades inferiores. De acordo com informações a que O MIRANTE teve acesso, junto de fonte próxima da instituição, o presidente do conselho de Administração da Fundação, Joaquim Rosa do Céu, que já foi presidente da Câmara de Alpiarça, tem reunido individualmente com os cerca de oito funcionários para anunciar o fecho da valência.