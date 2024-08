Furtos continuam a aumentar nos campos agrícolas do Vale do Sorraia

Pedro Barata, presidente da Associação de Agricultores do Concelho de Coruche e Vale do Sorraia, está preocupado com o aumento dos furtos em explorações agrícolas na região, alertando para as dificuldades enfrentadas pelos agricultores devido à falta de segurança e de apoio por parte das autoridades e do Governo. “Temos vivido tempos conturbados e aquela expressão que o mundo rural está a saque é cada vez é mais real”, começa por dizer a O MIRANTE.

Natural e residente em Coruche, Pedro Barata, de 42 anos, é agricultor há 15 anos e pertence a uma família ligada ao sector desde o seu bisavô. Formou-se em Engenharia Agronómica em Santarém e está na direcção da associação de agricultores há nove anos. Está no seu segundo mandato enquanto presidente. Ao nosso jornal, realça que os roubos de equipamentos agrícolas e materiais associados, como cobre e cortiça, têm vindo a aumentar, comprometendo gravemente a sustentabilidade do sector.