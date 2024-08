Hastear das bandeiras durante o fim-de-semana foi assunto na reunião de Câmara de Sardoal

Vereador socialista, Carlos Duarte, questionou o executivo sobre o porquê de, no primeiro fim-de-semana de Agosto, não ter ocorrido o habitual hastear das bandeiras nos paços do concelho.

Na última reunião camarária de Sardoal, o vereador da oposição socialista, Carlos Duarte, questionou o executivo PSD sobre não ter sido realizado, durante o fim-de-semana de 3 e 4 de Agosto, o habitual hastear das bandeiras nos paços do concelho. “Alguns munícipes têm-me transmitido o seu descontentamento e era para entender a razão e o contexto, uma vez que pode ser visto como falta de respeito ou negligência do município, algo que me custa a acreditar”, declarou.

O presidente do município, Miguel Borges (PSD), não gostou da afirmação tendo-a considerada abusiva e ofensiva. “Quando fala em, eventual, falta de respeito ou sequer imaginar que não foram içadas por esse motivo, é ofensivo”, afirmou. Segundo o autarca, uma funcionária municipal faltou e ocorreu uma descoordenação de serviços na sexta-feira, não conseguindo assegurar o serviço que é habitualmente realizado. “Quando os problemas do concelho são o hastear das bandeiras está tudo dito”, concluiu Miguel Borges.