Moradores de Arruda dos Vinhos unem-se para cuidar dos outros

Um grupo de cidadãos de Arruda dos Vinhos juntou-se informalmente há seis anos para tentar melhorar a qualidade de vida da zona onde vivem e a iniciativa nunca mais parou de crescer, juntando hoje uma centena e meia de voluntários. São considerados um exemplo de cidadania activa e já conseguiram selar acordos de cooperação com a Câmara de Arruda dos Vinhos e com a junta de freguesia da vila. Intitulam-se Comunidade do Alimento Arruda e Arredores (C3A) e querem contribuir para um mundo melhor assente em três princípios base: respeito pela biodiversidade, promover as relações de proximidade humana e defender a acessibilidade aos alimentos como bem-comum.