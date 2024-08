Paróquia do Sardoal lança peditório para requalificação da Igreja Matriz

Há mais de cinco anos que autarcas e outras entidades do concelho do Sardoal alertam para os perigos que existem do mau estado da Igreja Matriz. A paróquia local lançou agora um peditório para angariar verbas de forma a requalificar o templo que tem séculos de história.

A paróquia do Sardoal lançou um peditório à população para a requalificação da Igreja Matriz, devido à degradação do edifício, que necessita de uma intervenção urgente estimada em meio milhão de euros. “A Igreja Matriz, quer no âmbito arquitetónico, quer na conservação do património integrado e móvel [arte], está muito degradada, ao nível da cobertura, paredes exteriores e interiores, infiltrações, pavimentos a ceder, tectos a cair, janelas partidas e sem vidros, portas rotas, enfim, é tudo o que se possa imaginar”, disse à Lusa o padre Silvano Vasconcelos, pároco na freguesia de Sardoal há cerca de um ano.

Na página da Internet da Igreja Matriz de Sardoal, o pároco dirige-se aos “empresários, emigrantes, amigos ou filhos naturais" do Sardoal para manifestar a preocupação relativa à Igreja Matriz e ao estado de degradação a que chegou, salientando ser muito urgente uma intervenção no templo, construído nos finais do século XIV, início do século XV. “A paróquia, enquanto instituição, não consegue enfrentar o enorme encargo que as obras de conservação e restauro significam”, afirmou o padre, adiantando que, para uma primeira etapa de intervenção, está em curso uma candidatura que atinge os 500 mil euros. A candidatura, adiantou, contempla as coberturas, reparação e consolidação de todas as paredes exteriores e interiores e respetivas infraestruturas do imóvel. “Por via dessa candidatura a fundos comunitários, e em parceria com o município, conseguiremos uma comparticipação no montante elegível de 375 mil euros, sendo o remanescente [125 mil euros] suportado pelo dono da obra, ou seja, a paróquia”, indicou.

É esse montante que a paróquia pretende angariar através do peditório, que deverá decorrer até Dezembro. Depois, continuou, “haverá necessidade de avançar para uma segunda fase, que se ocupará do muito património artístico”, ao nível de paramentaria, altares, livros, arte sacra, azulejaria e quadros, como os famosos retábulos do mestre de Sardoal, “também a exigir uma profunda intervenção de conservação e restauro”.

O padre Silvano Vasconcelos adiantou ainda que o peditório, que começou há cerca de um mês, permitiu angariar até agora cerca de 40 mil euros. “A hora é esta e se a gente não agir, não colaborar e não estivermos atentos, corremos o risco de ficar para a memória pelas piores razões”, acrescentou.