Rancho “Os Camponeses” de Minjoelho são uma referência cultural em Tomar

Todas as sextas-feiras à noite, durante a época de Verão, o grupo do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Minjoelho reúne-se na Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Minjoelho para ensaiar e conviver. Composto actualmente por perto de meia centena de elementos, conta já com 47 anos de existência. A associação nasceu a 15 de Fevereiro de 1977, na aldeia de Minjoelho, e o seu começo foi tudo menos convencional. Começou por ser uma brincadeira de Carnaval, que depois se tornou em algo mais importante. O grupo surgiu com o objectivo de recuperar as vivências e as tradições de quem morava na aldeia de Minjoelho.