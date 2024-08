Unidade de promoção do sucesso escolar de VFX alcançou mais de nove mil alunos

A Unidade de Promoção do Sucesso Escolar (UPSE), criada há dois anos pela Câmara de Vila Franca de Xira para impulsionar o sucesso educativo dos jovens do concelho, realizou actividades que envolveram 9.240 alunos.

Um dos destaques foi o atendimento dado pelo gabinete de apoio e acompanhamento psicológico da UPSE, que ofereceu suporte a 108 alunos, através de 1.151 sessões individuais de apoio e fornecendo terapia da fala a 37 crianças (219 sessões) e apoio psicopedagógico a 50 crianças (852 sessões).

Em comunicado o município de VFX revela que durante o ano lectivo de 2023/2024 a UPSE desenvolveu 12 actividades distribuídas em três eixos principais: Crianças e Jovens, Contexto Escolar e Contexto Familiar.

Do trabalho da UPSE destacaram-se várias iniciativas incluindo a actividade “Desconstruindo a Saúde Mental”, que contou com a participação de 448 jovens e as “Oficinas dos Saberes”, que envolveram 952 crianças. Outras actividades sobre “Competências em Rede”, “Orienta-te”, “Direitos à vista” e “Ser Maior” ajudaram a contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e emocionais de 1.175 jovens, através de um total de 1.175 sessões. Adicionalmente, 701 alunos do 3º ciclo e ensino secundário participaram em 38 sessões sobre temas como cyberbullying, dependências, comportamentos aditivos e identidades de género.

A unidade promoveu também 35 ações de formação dirigidas a docentes, não docentes e técnicos, totalizando 1.025 participantes, incluindo três workshops que envolveram 314 encarregados de educação.