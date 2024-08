BREC foi resgatado e adoptado pelos Bombeiros do Cartaxo

BREC foi resgatado de uma manilha juntamente com a mãe e os irmãos recém-nascidos pelos Bombeiros Municipais do Cartaxo, que o vieram a adoptar com a autorização do comandante Victor Rodrigues. O cão faz sucesso na sua página de Instagram com quase 500 seguidores e até teve direito a uma festa no quartel no seu primeiro aniversário, a 13 de Abril.

Embora não esteja treinado para ocorrências, O MIRANTE quis saber o impacto da sua chegada à corporação a propósito do Dia Internacional do Animal Abandonado, que se assinala este sábado, 17 de Agosto.

Estima-se que em Portugal Continental existe quase um milhão de animais errantes, entre os quais 830 541 gatos e 101 015 cães, segundo o primeiro Censo Nacional dos Animais Errantes (2023), um trabalho realizado pela Universidade de Aveiro para o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e financiado pelo Fundo Ambiental.

História completa numa próxima edição impressa de O MIRANTE.