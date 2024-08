Câmara de Torres Novas pede mais civismo na utilização dos equipamentos de recolha de resíduos

A Câmara Municipal de Torres Novas utilizou as suas páginas oficiais nas redes sociais para alertar para a incorrecta utilização dos equipamentos de recolha de resíduos. A publicação vem acompanhada de uma fotografia de ecopontos na cidade com lixo espalhado no passeio. “Solicita-se a cooperação de todos/as os/as munícipes para a correcta utilização dos equipamentos de recolha de resíduos. Nesse sentido, sensibilizamos para a devida colocação dos materiais no interior dos contentores, de forma a evitar situações como a verificada na imagem”, lê-se.

A autarquia refere ainda que “para recolha de monstros ou verdes, deve agendar a recolha gratuita junto da SUMA, através do número verde 800 916 456 (de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00).