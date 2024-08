Cedência de quatro mil litros de gasóleo ao Bons Sons gera discussão em Tomar

O executivo da Câmara de Tomar aprovou a cedência de gasóleo ao Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS) para o festival de música Bons Sons, no total de quatro mil litros, num valor estimado de 5500 mil euros. Os vereadores do PSD levantaram várias dúvidas relativamente à proposta, nomeadamente se a cedência poderá ser replicada em outras associações do concelho. A maioria socialista garantiu que vai ser feito um relatório final com as despesas e que a cedência de gasóleo para a realização do festival tem sido feita pela autarquia em todas as edições. O festival Bons Sons decorreu de 9 a 11 de Agosto.

“Não está obviamente em causa o mérito do Bons Sons e do SCOCS, mas a boa gestão pública obriga a uma análise devida e estamos a falar de um pedido muito significativo, entre gasóleo, isenções de taxas, alojamentos, impressão, utilização de outdoors, limpeza de terrenos, maquinaria, estamos a falar de seguramente vários milhares de euros”, disse, acrescentando: “se houver pedidos idênticos de outras associações, instituições, organizações, clubes, as mesmas também teriam uma resposta semelhante do município”, questionou.

A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, que substituiu o presidente Hugo Cristóvão na condução dos trabalhos, comprometeu-se a entregar aos vereadores um relatório final com os custos que o município irá ter com a realização do Bons Sons. A autarca socialista explicou ainda que a cedência de gasóleo tem sido sempre efectuada pela câmara e que tem sido um apoio importante para a realização da iniciativa. Luís Francisco, também vereador social-democrata, considerou que devia haver um orçamento global prévio e não só um relatório final. Apesar da discussão, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.