Clube Náutico Barquinhense incentiva novos participantes com oferta de mensalidade

O Clube Náutico Barquinhense pretende angariar novos atletas para o clube, com a oferta da primeira mensalidade, como forma de atrair mais interessados. Os treinos decorrem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18h00 e aos sábados com dois treinos, um às 10h00 e outro às 16h00. Para mais informações, a associação deve ser contactada através do correio eletrónico

cnbarquinhense@gmail.com ou para os contactos 967 810 410 ou 926 287 312.