Coruche perdeu quatro pessoas em onda de ocorrências trágicas

O concelho de Coruche tem sido marcado por uma série de fatalidades ocorridas entre Julho e Agosto, que deixou a comunidade abalada e em choque. As mortes, que atingiram cidadãos de várias feixas etárias, jovens e mais velhos, têm suscitado grande consternação entre os habitantes locais.

No dia 11 de Julho, João Pedro Mateus, de 72 anos, foi atropelado fatalmente quando se deslocava de bicicleta na freguesia de Coruche, Fajarda e Erra. O acidente, que ocorreu por volta das 22h07, resultou num caso de atropelamento e fuga. As autoridades viriam a localizar, dias mais tarde, a viatura relacionada com o acidente e constituíram arguido uma pessoa, a qual permanece em liberdade sujeita a termo de identidade e residência.

Coruche voltou a ficar de luto na semana seguinte, quando Nelson Peseiro, de 49 anos, morreu num acidente rodoviário em Faro no dia 19 de Julho. O motard ribatejano foi uma das três vítimas mortais numa colisão entre duas motos, ocorrida nas imediações da Concentração Internacional de Motos em Faro. Além de Nelson Peseiro, o acidente vitimou um casal de namorados de Coimbra, Marisa Oliveira e Emanuel Cardoso. Ainda em Julho, no dia 31, Paulo Félix, um jovem de apenas 18 anos, morreu afogado na Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche. O seu desaparecimento foi reportado por volta das 13h00, e após várias horas de buscas, o seu corpo foi encontrado numa das margens do rio pelas 20h00.

A onda de fatalidades culminou no dia 5 de Agosto, quando Francisco Rouxinol, um jovem de 19 anos, perdeu a vida em Albufeira. Durante as férias, Francisco Rouxinol foi brutalmente agredido ao tentar defender duas amigas numa rixa nas zonas de bares da cidade. As lesões graves na cabeça, resultantes da agressão, levaram-no à morte no hospital de Faro. Francisco Rouxinol era um membro activo da comunidade de Coruche, conhecido como DJ e jogador de futsal no CAD Coruche.