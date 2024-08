Ferido grave na Praia Fluvial da Castanheira

Um homem ficou gravemente ferido na sequência de uma queda de uma embarcação particular na Praia Fluvial da Castanheira, em Ferreira do Zêzere, adiantou o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo a O MIRANTE, que desconhece as causas do acidente.

O alerta foi dado às 19h52 de quinta-feira, 15 de Agosto, e a vítima foi transportada ao Hospital de Abrantes. Ocorreram ao local uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma ambulância de Ferreira do Zêzere e GNR, num total de nove operacionais.