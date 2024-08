Posto de Turismo e Igreja Matriz de Sardoal com novo horário

Câmara Municipal do Sardoal responde ao aumento da procura turística no concelho com o alargamento dos horários de alguns serviços e espaços mais visitados pelos turistas.

A Câmara Municipal do Sardoal assume o Turismo como um pilar estratégico no desenvolvimento socio-económico do concelho. Aposta tem-se reflectido no aumento muito significativo do número pessoas que procuram o Sardoal como destino turístico. Desta forma, e para dar resposta ao aumento da procura, o Posto de Turismo de Sardoal passa a ter um novo horário de funcionamento a partir do dia 15 de Agosto, no qual se inclui a abertura aos domingos e feriados.

O Posto de Turismo vai funcionar nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; sábados, domingos e feriados, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30.

A Fábrica da Igreja de Sardoal associa-se ao município no desejo de dar uma melhor resposta a quem visita o concelho e garante também um horário mais alargado para visitas à Igreja Matriz, sendo que o templo secular passa a estar aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.