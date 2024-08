Praia fluvial de Constância é mais uma atracção da Vila Poema

A praia fluvial de Constância é uma realidade desde 2022 e tem sido uma aposta ganha por parte do município liderado por Sérgio Oliveira (PS). “A praia fluvial constitui um investimento estruturante e dinamizador do concelho. A visibilidade e a projecção que deu ao nosso território, trouxe consigo outros investimentos nomeadamente privados, como alojamento local, comércio, serviços e também novos habitantes”, diz o autarca a O MIRANTE, referindo que o aproveitamento da frente ribeirinha do rio Zêzere para actividades balneares era uma aspiração das populações com décadas. “Teve o efeito de levantar a auto-estima dos nossos munícipes e de fazer acreditar que um concelho pequeno, com fracos recursos financeiros, consegue implementar projectos grandes e diferenciadores. A praia foi, é e continuará a ser um motivo de orgulho para o nosso concelho”, acrescenta.

O investimento insere-se numa estratégia pensada para valorizar o centro histórico da vila e acompanhar o esforço dos privados na requalificação do edificado. A maioria dos investimentos na praia foram efectuados na época balnear anterior, como a rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, o chuveiro de apoio e o arranjo paisagístico do talude. O município investe cerca de 35 mil euros anuais em intervenções correntes como colocação de areia, pequenas reparações e animação, a que se somam 15 mil euros para os nadadores salvadores. “Em termos de comparação, o investimento que o município faz anualmente na praia é inferior ao custo que tem anualmente com a facturação de gás na piscina municipal”, sublinha Sérgio Oliveira, considerando que a praia “foi um dos investimentos mais importantes dos últimos 20 anos para o concelho”.

Ao longo do Verão, a biblioteca municipal dinamiza na praia fluvial um conjunto de iniciativas, como a apresentação de livros, actividades desportivas e de recreio, e disponibiliza ainda livros e jornais para leitura. Este ano a programação de animação conta ainda quatro sunset party, bem como com o espectáculo “Fado à Bord’ água no Borda Rio” idealizado pela artista local Tina Jofre.

Qualidade da água garantida

Quando a praia foi criada, em 2022, houve alguma polémica e dúvidas acerca da qualidade da água no rio Zêzere, tendo surgido algumas análises com os valores alterados. Provavelmente por ter sido um ano seco e com grandes restrições na libertação de água por parte das barragens. “Daí para cá nunca mais se fez sentir esse problema. E nada desta alteração na qualidade da água teve a ver com o rompimento do emissário das águas residuais no rio Tejo”, diz o autarca. O emissário de esgotos da vila para a ETAR da fábrica do Caima foi entretanto substituído, pelo que esse problema ficou sanado.

Sérgio Oliveira afirma que a adesão à praia tem sido muito acima das expectativas, com muita gente do concelho, mas também de fora. “Hoje existem famílias que tiram uma semana de férias, e vêm passa-la a Constância. E não é um fenómeno de fim-de-semana, mesmo durante a semana a praia tem muita gente”, garante. O autarca tem frequentado o espaço, mas não como banhista. “Quero ver se ainda tenho tempo para dar um bom mergulho nas águas cristalinas do nosso Zêzere”, diz.