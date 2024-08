Vento danifica várias tasquinhas do Festival da Sopa da Pedra em Almeirim

Um vento forte repentino localizado na zona da praça de toiros de Almeirim destruiu várias estruturas para as tasquinhas do Festival da Sopa da Pedra, que começa no final do mês.

Um vento forte repentino localizado na zona da praça de toiros de Almeirim destruiu várias estruturas para as tasquinhas do Festival da Sopa da Pedra, que começa no final do mês. A situação ocorreu na tarde deste sábado, 17 de Agosto, e alguns ferros ficaram dobrados. algumas das tascas já montadas tendo dobrado completamente vários ferros. A Câmara de Almeirim diz que com a colaboração de vários funcionários do município a situação não vai afectar a abertura do festival.