Hospitais da ULS Médio Tejo conseguem feito histórico no Serviço Nacional de Saúde

Os três Hospitais da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), – Hospital Doutor Manuel Constâncio, em Abrantes; Hospital de Nossa Senhora da Graça, em Tomar; Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas – obtiveram Certificação da Qualidade pelo Modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia), alcançando o “Nível Bom”. É a primeira vez que uma instituição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consegue obter uma certificação da qualidade em simultâneo e na globalidade dos três hospitais que a compõem.

O Modelo de Certificação da Qualidade ACSA impõe um extenso e rigoroso processo que, no caso da ULS Médio Tejo, teve início em Setembro de 2022. Tal envolveu a criação de 30 grupos de trabalho multidisciplinares, envolvendo directamente cerca de 120 profissionais. O processo de certificação internacional da qualidade decorreu em três fases: a inicial decorreu nos primeiros 365 dias e envolveu um exaustivo trabalho de auto-avaliação pelas equipas. Em Novembro de 2023 seguiu-se uma visita de avaliação externa efectuada por uma equipa de seis avaliadores do Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Em Julho de 2024, na sequência de Resolução do Comité de Certificação do DQS / DGS foi concedida a Certificação da Qualidade de “Nível Bom” segundo o Manual de Standards – Hospitais (ME 2 1_05). A certificação “Nível Bom” obtém-se quando são cumpridos no mínimo 70% dos standards do Grupo I (incluindo todos os obrigatórios) e no caso dos três hospitais da ULS Médio Tejo, a classificação final aferiu a percentagem de cumprimento de 80,6% dos padrões estabelecidos.

O Modelo ACSA foi adoptado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as suas unidades de saúde. Apesar de a sua adesão ser voluntária, as unidades certificadas garantem um alinhamento com as melhores práticas e padrões nacionais e internacionais. Esta certificação promove a identificação de oportunidades de melhoria e posterior correcção, promovendo a inovação e resiliência das instituições. “Tratou-se de um projecto muito desafiante, desde logo pela sua dimensão, ao envolver, em simultâneo três unidades hospitalares que distam cerca de 30 quilómetros entre si. Mas as equipas, e todos os profissionais das três unidades hospitalares, sempre encararam esta certificação como uma ferramenta de melhoria dos serviços prestados aos utentes”, afirma Nélia Vieira da Silva, directora do Serviço de Gestão da Qualidade da ULS Médio Tejo.

“Ver as nossas três estruturas hospitalares receber a certificação ACSA é um marco significativo na jornada pela excelência em cuidados de saúde da ULS Médio Tejo. A adopção deste modelo impulsionou-nos a promover uma cultura de melhoria contínua e inovação e estamos comprometidos em manter este padrão elevado de qualidade e a adaptar os nossos serviços às necessidades individuais de cada utente”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.