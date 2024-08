Ministra anuncia contratação de 570 novos oficiais de justiça

O Governo vai contratar 570 novos oficiais de Justiça, anunciou a ministra da Justiça, avançando também que serão instalados novos equipamentos de comunicações nos tribunais. Questionado pela Lusa, o gabinete da ministra Rita Alarcão Júdice esclareceu que ainda será preciso esperar pelo despacho do Ministério das Finanças para saber quando será possível lançar o concurso externo para entrada na administração pública dos 570 novos oficiais de justiça e adiantou que o Ministério da Justiça “está a estudar a melhor forma” para lançar o concurso, para garantir a sua eficiência e uma distribuição de vagas pelas regiões do país onde a falta destes profissionais é mais sentida.

Isto porque a tutela quer evitar que as vagas abertas possam ficar desertas por falta de candidatos ou por não aceitação do lugar, algo que tem acontecido em concursos recentes, sobretudo porque a posição remuneratória de entrada na carreira não permite fazer face a despesas como uma renda de casa em zonas como Lisboa e a sua área metropolitana.

O gabinete da ministra da Justiça referiu que “para já não está previsto” qualquer incentivo para fixação de profissionais nas zonas mais pressionadas e com um custo de vida mais elevado.