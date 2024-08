Prémios para melhores estudantes da Parreira oferecidos por ex-aluno Manuel Oliveira

No decorrer da Festa de Encerramento do Ano Lectivo da EB1 da Parreira, Chamusca, foram entregues prémios aos melhores alunos do quarto ano de escolaridade, dos anos 2022- 2023.

No decorrer da Festa de Encerramento do Ano Lectivo da EB1 da Parreira, Chamusca, foram entregues prémios aos melhores alunos do quarto ano de escolaridade, dos anos 2022- 2023: Anita Lopes e Afonso Lopes e 2023-2024: Maria Inês Fidalgo, acompanhados pela sua professora, Isabel Lopes.

O prémios, no valor de 300 euros por cada ano lectivo, foram oferecidos pelo Sr. Dr. Manuel Oliveira, estudante nesta escola nos seus tempos de meninice. O Dr. Manuel nunca se esquece do que aprendeu neste espaço e, sempre, faz questão de ajudar a sua escola.

Já ofereceu muitos livros para a Biblioteca Escolar, material para as Ciências Experimentais, como o microscópio, a balança, as tinas e pipetas, entre outros e, este ano, propôs à escola, como seu benemérito, oferecer um valor monetário para a compra de material que fosse uma ajuda aos pequenos estudantes e às suas famílias.

Toda a comunidade educativa expressa um profundo agradecimento pelo seu contínuo apoio e dedicação à formação dos jovens da Parreira e Chouto. O seu empenho e generosidade têm sido fundamentais para o desenvolvimento e crescimento destes jovens.

Estas acções promovem um ambiente de aprendizagem mais rico e motivador para os nossos alunos. O benemérito contributo faz, realmente, a diferença e deixa uma marca positiva em cada um de nós. Mais uma vez, agradecemos de coração por todo o seu apoio. Estamos muito gratos por poder contar consigo!

As docentes da EB1 Parreira: Isabel Lopes e Sandra Soares

A direcção do AE Chamusca