Rapaz de dois anos morreu atropelado por tractor em quinta na Coutada Velha

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um rapaz de dois anos de idade sofreu ferimentos fatais ao ser atropelado por um tractor numa herdade na Coutada Velha, no concelho de Benavente.

O alerta para o acidente ocorreu às 13:39h, segundo confirmou fonte da Protecção Civil a O MIRANTE, que adiantou que a ocorrência teve lugar na exploração agrícola Barão & Barão.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e o menino acabaria por não resistir aos ferimentos.

No teatro das operações estiveram 15 operacionais, apoiados por 7 viaturas. A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.