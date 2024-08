Recta do Cabo entre Samora e Vila Franca de Xira continua a ser fatal

Patrick Alexandre Chaves Pedra, de 24 anos, morreu atropelado na Estrada Nacional 10, na Recta do Cabo, durante a madrugada de quarta-feira, 7 de Agosto. Fonte da Protecção Civil contactada por O MIRANTE confirmou a morte de uma pessoa, do sexo masculino, com 24 anos de idade. O jovem, que residia em Samora Correia, foi abalroado por uma viatura ligeira de mercadorias que circulava junto à Estalagem do Gado Bravo. O alerta foi dado às 05h34. Patrick Pedra circulava a pé na via pública.

As cerimónias fúnebres decorreram no sábado, 10 de Agosto, em Samora Correia e o corpo foi cremado na Póvoa de Santa Iria. Mais de uma dezena de operacionais dos bombeiros, da PSP e da VMER estiveram no local.

Atropelamento foi uma de quatro ocorrências da semana

Entre os dias 5 e 9 de Agosto somaram-se quatro sinistros na Recta do Cabo, os quais obrigaram ao condicionamento do trânsito. O primeiro acidente, uma colisão, envolveu segunda-feira, 5 de Agosto, dois pesados de mercadorias que seguiam no sentido Porto Alto-Vila Franca de Xira.

Na madrugada de 7 de Agosto, Patrick Pedra circulava a pé na estrada quando foi surpreendido por uma viatura ligeira que lhe provocou ferimentos mortais. No dia 9 de Agosto, sexta-feira, a galera de um pesado de mercadorias desprendeu-se do reboque do camião, junto ao posto de abastecimento da Repsol. O trânsito estava ainda condicionado quando um motociclo colidiu com uma viatura ligeira.

A Recta do Cabo não é só uma das zonas mais negras da zona de Vila Franca de Xira como do próprio país. A PSP tenta com alguma regularidade ir ao local exercer uma acção repressiva. O facto da recta ser muito longa e os condutores ao ultrapassarem não se aperceberem que os carros que vêm em sentido contrário também se deslocam a uma grande velocidade é uma das principais causas para as colisões.