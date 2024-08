Alenquer vai implementar Cartão de Munícipe

A Câmara de Alenquer quer implementar o Cartão de Munícipe que pode ser usado para aceder aos serviços municipais. Numa primeira fase o cartão vai ser testado internamente, com os trabalhadores da autarquia a acederem às impressoras e aos vários serviços através do cartão. Segundo o vice-presidente do município, Tiago Pedro, o objectivo é que os cidadãos possam usar o cartão de forma digital, através da leitura QR Code no telemóvel.

O Cartão de Munícipe pode substituir todos os cartões existentes no município, e ter existência física ou apenas virtual. Pode ser usado para aceder às piscinas, bibliotecas, transportes públicos, eventos, entre outras valências.