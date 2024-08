Continuam os problemas de atendimento na Conservatória do Registo Civil em Tomar

A Conservatória do Registo Civil em Tomar tem estado com vários constrangimentos na prestação de serviços, o que tem obrigado os munícipes a deslocarem-se a concelhos vizinhos para resolverem os seus problemas. A situação não é novidade e já foi várias vezes debatida em sessões camarárias. Na última reunião, a vereadora Ana Palmeiro Calado (PSD) questionou o presidente da câmara sobre se o município já realizou alguma acção, directa ou indirecta, junto da Administração Central para resolver o problema.

“As coisas têm vindo muito a deteriorar-se, estão cada vez piores, actualmente até temos um agente policial à porta todos os dias devido a alguns confrontos que têm acontecido, porque de facto os utentes não vêem as suas questões resolvidas e os ânimos exaltam-se, especialmente porque só temos lá um funcionário”, lamentou a autarca. Ana Calado acrescentou ainda que “a situação está tão grave que já nem o cartão de cidadão conseguimos tirar”, disse.

Hugo Cristóvão afirmou que este é um problema transversal porque não tem havido entrada de recursos humanos para a entidade a nível nacional. Sublinhou que a situação também o preocupa e que tem sido manifestado desagrado, por parte do município, junto do Instituto Nacional de Registos e Notariado, que é quem tutela o espaço. O presidente da câmara adiantou ainda que está a ser estudada a hipótese de ser implementada na cidade uma Loja do Cidadão, havendo já um espaço pensado.

“Uma Loja do Cidadão não é uma conservatória de primeira, uma conservatória de primeira tem um leque alargado de serviços que obviamente não são abrangidos por uma Loja do Cidadão, não nos tirem a nossa conservatória porque isso seria bastante complicado”, respondeu Ana Calado. Hugo Cristóvão esclareceu: “estou a falar de Loja do Cidadão, não estou a falar do Espaço do Cidadão. Temos Lojas do Cidadão, por exemplo na capital de distrito, onde esses serviços funcionam bem. Uma coisa é certa, como está o registo civil é que não interessa a ninguém”, finalizou.