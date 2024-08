José Manuel Constantino deixa um legado único no desporto olímpico em Portugal

O desporto olímpico em Portugal está de luto pela morte de José Manuel Constantino, que faleceu no domingo, 11 de Agosto, vítima de doença prolongada. O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), desde 2013, faleceu em Lisboa, depois de ter passado a primeira semana a acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris. Quis o destino que José Manuel Constantino cumprisse os objectivos propostos quando apresentou a sua recandidatura à presidência do COP, que era que Portugal conseguisse melhor desempenho do que aquele que conseguiu em Tóquio 2020. José Manuel Constantino assistiu à conquista da medalha de bronze da judoca de Tomar, Patrícia Sampaio, às medalhas de prata de Iuri Leitão e Pedro Pichardo, e à medalha de Ouro da dupla Rui Oliveira/Iuri Leitão.

Nascido em Santarém, a 21 de Maio de 1950, José Manuel Constantino foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência. Com vários livros e artigos publicados sobre desporto, era um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal. Atleta federado de futebol nos Leões de Santarém (1962-1967), chegou ao dirigismo apenas em 1985 como secretário técnico da direcção do Sport Algés e Dafundo, passando posteriormente a assessor da direcção da Federação Portuguesa de Halterofilismo (1986-1990). Em 2000, o seu primeiro projecto de âmbito nacional quando assumiu a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, cargo que abandonou em 2002 para comandar o Instituto do Desporto de Portugal (IDP).

Em 2001 foi membro do Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto e de 2001 a 2005 integrou o Conselho Superior do Desporto. Foi também presidente da Comissão de Coordenação Nacional do Ano Europeu de Educação pelo Desporto (2003–2004). De 1996 a 2002 assumiu a direcção do departamento dos Assuntos Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Oeiras e entre 2006 e 2013 presidiu ao Conselho de Administração da Oeiras Viva, EEM. Foi várias vezes distinguido a nível nacional.