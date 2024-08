Jovens voluntários continuam a reabilitar casas e a melhorar a vida das pessoas na região

A Just a Change, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que, com a ajuda de voluntários, continua a dedicar-se à reabilitação de casas de pessoas que vivem em situação de pobreza habitacional, veio para a região ribatejana para ficar. Depois de quatro intervenções no concelho da Golegã, uma das quais acompanhadas por O MIRANTE, o projecto seguiu para a Chamusca, encontrando-se neste momento em Tomar, antes de seguir para Ferreira do Zêzere a 25 de Agosto.

Muitas vezes sob altas temperaturas, os voluntários, a maioria universitários na casa dos 20 anos de idade, isolavam com lã e pladur o telhado da casa de dois andares de Helena Girão, de 49 anos, de Azinhaga, no concelho da Golegã. Tem dois filhos um deles menor de idade e a família ficou circunscrita ao primeiro andar, com apenas um quarto, porque o segundo foi deixado por fazer pelo empreiteiro. Durante a reabilitação, a família ficou na casa da mãe de Helena Girão, a poucos metros, e enquanto estava a trabalhar num hipermercado no Entroncamento, os voluntários avançavam para a criação de um novo quarto com casa de banho privativa, onde foram colocadas loiças novas; umas escadas de acesso à sala, no primeiro piso; reboco de paredes; entre outras tarefas.

O mestre de obra, António Neves, de 72 anos, reformado, foi dando uma “mãozinha” aos jovens. Natural do concelho da Chamusca, aprendeu a profissão sozinho como servente e colabora há dois anos com a Just a Change. É um orgulho participar, ver os jovens a trabalhar numa área com falta de mão-de-obra e criar amizades, sublinha.

Miguel Pereira e Salvador Sottomayor, de 26 e 22 anos, de Alverca do Ribatejo e Torres Novas, respectivamente, chegam, entretanto, com material. Miguel já trabalha como auditor e Salvador estuda Engenharia Civil. “No fim do dia o que interessa é ter disposição e vontade de querer fazer parte deste movimento e de criar um bom ambiente”, esclarece Miguel Pereira, que arrastou a irmã Joana, de 21 anos, recém-licenciada em contabilidade, para a Just a Change. “Já tinha pintado paredes em casa, mas nada de obras. O meu irmão sempre me contou as histórias de ajudar quem mais precisa e de conhecer pessoas novas”, diz a mais nova. Amigos desde 2019, da Just a Change, Miguel e Salvador partilham as histórias que mais os marcaram. A de Salvador foi em Alcanena quando tornaram acessível a casa de uma beneficiária em cadeira-de-rodas devido a um acidente de viação. A de Miguel, no Algarve, quando construíram uma casa-de-banho para beneficiárias portadoras de deficiência.

Maria Moradias, 25 anos, natural de Lisboa e da equipa de comunicação da Just a Change revela que problemas de isolamento térmico e eficiência energética são os mais comuns. Os casos de pobreza habitacional podem ser sinalizados no site da IPSS, mas a maior fonte de casas têm sido as câmaras municipais e juntas de freguesia que estão por dentro dos casos. Durante o Verão, a Just a Change realiza o programa Camp In, um programa de voluntariado intensivo com a duração de 15 dias espalhado por vários municípios do país onde são reabilitadas várias casas em simultâneo. Desde 2010 que o Just a Change já reabilitou mais de 450 casas e 150 instituições, impactando a vida de mais de 10 mil beneficiários e mobilizando mais de 20 mil voluntários nacionais e internacionais. “Há pessoas que têm vergonha de pedir ajuda, mas depois de verem as suas casas arranjadas têm mais abertura para receber visitas”, diz Maria Moradias, orgulhosa de todo o trabalho desenvolvido.