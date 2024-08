Quinta edição das Jornadas Templárias de Psiquiatria realiza-se em Tomar

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) vai organizar uma vez mais as Jornadas Templárias de Psiquiatria, que decorrem nos dias 7 e 8 de Novembro de 2024, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. Com o tema “O Futuro é Já Hoje”, o evento promete ser um ponto de encontro essencial para o debate científico sobre a Saúde Mental.

Durante os dois dias, especialistas nacionais de renome na área da psiquiatria vão partilhar os seus conhecimentos e discutir os desafios e inovações no campo da saúde mental.

Além das palestras e mesas-redondas, a programação inclui uma série de workshops que visam a actualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos de todos os participantes.

O programa detalhado será divulgado em breve pela ULS Médio Tejo, mas a instituição garante desde já que será uma oportunidade imperdível para o desenvolvimento profissional e a troca de experiências. As inscrições já estão abertas.