Viagem de estudo organizada pelo município é um investimento para os jovens do Sardoal

O presidente do município do Sardoal, Miguel Borges (PSD), afirma que a viagem de estudo ao estrangeiro promovida anualmente pelo município, é um investimento para o concelho e para os jovens munícipes. A viagem de estudo de 2024, que custou cerca de 20 mil euros ao município, decorreu de 25 de Julho a 5 de Agosto, sendo Genebra, na Suíça, o destino principal.

A questão surgiu na última reunião camarária, onde o vereador da oposição, Carlos Duarte (PS), mostrou-se inicialmente concordante com o presidente, mas questionando o valor do investimento da viagem e o retorno para o município. “Apesar de eu concordar com a importância da viagem para os alunos que foram, é uma questão que me tem sido feita por vários munícipes, se o valor é pertinente face ao retorno que o município vai ter”, declarou.

“É um investimento enorme, com um impacto duradouro para a vida dos jovens do nosso concelho, na medida em que apostamos na sua formação, no seu enriquecimento cultural, educacional e de desenvolvimento pessoal, proporcionando-lhes novas experiências”, explicou Miguel Borges. Acrescentou que o único lamento é que o número de jovens tenha sido mais reduzido do que em anos anteriores e que não tenha havido sensibilidade por parte dos pais e dos jovens, nesse sentido.

A viagem de autocarro, com destino principal de Genebra, passou por vários pontos de Espanha, França e Suíça. Participaram 29 alunos, nove colaboradores do município e professores do Agrupamento de Escolas. “Foi um momento de grande interacção, partilha e convívio entre todos. Certamente, momentos como o montar e desmontar das tendas, fazer e partilhar a comida e os locais visitados ficarão na memória de todos os que foram”, afirmou Miguel Borges. Durante a viagem, os jovens visitaram o Centro de Ciência Atómica CERN, onde conheceram dois projectos nucleares e falaram com cientistas, tendo ainda acesso à sala de controlo. A Cruz Vermelha Internacional foi outra das visitas realizadas.