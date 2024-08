Ampliação do cemitério de Constância emperrada em Lisboa

A ampliação do cemitério de Constância está na agenda do município há já alguns anos mas o processo tem-se arrastado no tempo e os trabalhos continuam sem arrancar. “A obra não tem sido adiada, o problema é que para a concretização da mesma é preciso desafectar uma área da zona non aedificanti da Igreja Matriz. Processo que entregamos na Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) em Maio de 2023”, explica a O MIRANTE o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), que acrescenta: “não abona a favor do Município ter feito, no passado, duas intervenções nessa zona sem esta desafectação. Tem sido um processo complexo e difícil”.

Em Janeiro de 2022, a Câmara de Constância aprovou o lançamento de um concurso público para as obras de ampliação do cemitério da vila sede de concelho e de requalificação do espaço público na zona envolvente à antiga escola primária de Constância, situada nas imediações. O projecto, candidatado a fundos comunitários, previa a ampliação do cemitério com mais 168 campas e arranjos exteriores para estacionamento de automóveis com 60 lugares, entre outras intervenções.

O muro do cemitério de Constância apresenta também um buraco na sua estrutura que tem sido objecto de crítica por parte de alguns munícipes. Sobre essa questão, Sérgio Oliveira diz a O MIRANTE que o buraco será reparado oportunamente. O autarca desmente também que o interior do cemitério não esteja a ser bem cuidado: “não temos recebido reclamações pela falta de limpeza do cemitério. É um cuidado que temos, manter o cemitério limpo com dignidade”.

No entanto, o autarca socialista admite que o município tem escassez de trabalhadores no sector da limpeza do espaço público, pelo que foi lançado um concurso para o reforço do quadro de pessoal na área da limpeza urbana. “Temos poucos trabalhadores, mas com o grande esforço e dedicação dos mesmos temos mantido a vila limpa”, vinca Sérgio Oliveira, acrescentando que a limpeza urbana nas freguesias de Montalvo e de Santa Margarida é assegurada pelas respectivas juntas de freguesia.