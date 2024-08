Maestro Fernando Ramos quer SFUS a unir as gentes de Samora Correia

Com uma carreira dedicada à música e uma paixão pela tradição filarmónica, Fernando Ramos, natural de Lisboa e residente em Alverca do Ribatejo, assume a batuta da centenária Sociedade Filarmónica União Samorense.

Fernando Ramos, natural de Lisboa e residente em Alverca do Ribatejo, é o novo maestro da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), onde já iniciou os ensaios. Com 44 anos, é casado e pai de dois filhos músicos. A O MIRANTE, Fernando Ramos explica como surgiu a oportunidade de liderar a SFUS. “Cheguei a Samora Correia porque vi que estavam à procura de um maestro e enviei o meu currículo. Fui a uma entrevista, conversámos um bocadinho e entenderam que seria uma boa aposta”, refere.

O maestro, que com 10 anos entrava pela porta do Conservatório Nacional, já realizou dois ensaios com a banda, “bastante positivos”, vinca. O músico antevê um futuro positivo na filarmónica, reconhecendo a importância histórica da SFUS. “As minhas expectativas são grandes dado o facto da SFUS ser uma banda centenária, uma banda já com nome e, portanto, vou tentar elevar ao máximo possível o nome da SFUS”, frisa. O maestro acredita que a banda deve diversificar o seu repertório, incindindo a sua linha musical vocacionada para os concertos e espectáculos relacionados com a tauromaquia, tradição profundamente enraizada na cultura de Samora Correia. “Devemos pegar num repertório atractivo, pensando sempre no público para que estamos a tocar, por outro lado, queremos mostrar, aos jovens, peças atractivas e que eles se sintam agradados a ouvir, despertando neles curiosidade em experimentar e aprender música. A banda deve ser um pólo agregador das gentes de Samora Correia. Isso é muito importante”, reforça.

Uma ligação de longa data à música

Fernando Ramos tem uma ligação à música muito influenciada pelo seu pai, também músico e clarinetista. Começou a sua formação musical aos nove anos e, um ano depois, ingressou no Conservatório Nacional, em Lisboa. Desde então, e ainda hoje, continua a estudar música. O novo maestro acredita que a música tem um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens, afastando-os de outras distracções, como as tecnologias, e proporcionando-lhes “arte, companheirismo, responsabilidade e uma aprendizagem diversificada”. Fernando Ramos define-se como “uma pessoa normal que adora música, que se esforça para ser hoje alguém melhor que ontem”, destacando a importância de promover um ambiente saudável e de constante evolução nas suas iniciativas.

Fernando Ramos desempenhou o cargo de maestro da Banda de Música da Liga dos Amigos de Castelo Novo (Algés) entre 2013 e 2020 e foi maestro da Banda de Música do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa de 2015 a 2022. Actualmente, é maestro da Banda do Samouco (desde Junho de 2017) e da Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (desde Julho de 2024).