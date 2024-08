Munícipes de Samora Correia queixam-se de ruído excessivo de bares durante o ano e nas festas

Vários munícipes de Samora Correia, no concelho de Benavente, manifestaram segunda-feira, 19 de Agosto, na reunião da Câmara Municipal, o seu descontentamento com o barulho causado por um bar na zona ribeirinha, que consideram estar a prejudicar a sua qualidade de vida.

Carlos Silva, morador local, referiu que o bar reabriu há três meses, após um encerramento de três ou quatro anos, e que desde então a situação se agravou, com a esplanada a estender-se até à relva e a música a prolongar-se até às 4 horas da madrugada. "Peço descanso para poder trabalhar no dia seguinte", realça.

Otelinda Carreira, outra munícipe, reforça as queixas sobre o ruído, mas durante as festas. Mesmo após o término da música dos DJ’s, os frequentadores do bar continuam aos “gritos e berros” até de manhã. A habitante lamenta a falta de intervenção por parte da autarquia e relata que a sua família tem tido dificuldades em descansar durante as festas.

A residente Aldina Leitão, moradora no centro histórico há 25 anos, abordou também o impacto do barulho no seu quotidiano, sugerindo que a Câmara Municipal sensibilize a população. Referiu-se ainda à necessidade de uma maior atenção à limpeza e dinamização do centro histórico, frisando que esta não deve depender exclusivamente da existência de bares. “Não quero que fechem os bares, mas que haja preocupação com quem ali reside”, afirmou.

O vereador da Câmara Municipal de Benavente, Hélio Justino, respondeu às preocupações dos munícipes, explicando que o concessionário do bar tem estado em contacto com a autarquia, mas que o processo é complexo. “Estamos a aguardar o parecer jurídico para perceber as questões da concessão”, disse.

Em relação ao prolongamento dos horários durante as festas, o vereador reconheceu a dificuldade em encontrar um equilíbrio entre as necessidades dos jovens e o descanso dos moradores. "Temos de encontrar uma solução para minimizar estas situações", afirmou.