Poluição no rio Nabão vai diminuir com ampliação da ETAR de Seiça

Foi inaugurada no passado dia 18 de Julho a ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Seiça, vista como uma das principais responsáveis pelos episódios de poluição no Nabão, e o assunto foi debatido na última reunião do executivo municipal de Tomar. O vereador do PSD, Tiago Carrão, quis saber se a obra vai permitir diminuir os episódios de poluição no rio. “Pode-nos dar alguma tranquilidade, a nós tomarenses, em que teremos pelo menos alguma diminuição dos episódios poluentes do rio Nabão. Este foi um passo importante para isso e as descargas vão diminuir com estas obras”, questionou o vereador social-democrata dirigindo-se ao presidente do município.

Hugo Cristóvão respondeu que a convicção é que os episódios de poluição diminuam “bastante” com a ampliação da ETAR. “Garantir a 100% que não ocorram acho que é impossível”, sublinhou. O autarca socialista explicou ainda que a grande obra que pretende resolver essa situação está relacionada com os separativos da ETAR, e que esse será um trabalho mais demorado.

É consensual entre os autarcas que lideram os municípios envolventes que a ETAR de Seiça precisa de mais investimento para que os seus problemas sejam resolvidos de vez. Esta empreitada custou cerca de dois milhões de euros. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, que também é presidente do conselho de administração da Tejo Ambiente, Luís Albuquerque, afirmou que para resolver todos os problemas da ETAR será necessário um investimento de cerca de 19 milhões de euros, de forma a reabilitar todos os emissários.