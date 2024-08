Salvaterra de Magos sem água na tarde de terça e quarta-feira

A Águas do Ribatejo informa em comunicado da suspensão do abastecimento de água em Salvaterra de Magos na terça e quarta-feira, 20 e 21 de Agosto, das 15h00 às 18h00, para intervenções no subsistema de abastecimento. Após o restabelecimento do abastecimento só deve consumir água quando se apresentar transparente.

Segundo a empresa, a situação abrange a zona velha entre a Avenida Dr. Roberto da Fonseca e a Rua 25 de Abril, Avenida Dr. Roberto Ferreira da Fonseca - Rua José Luís Brito Seabra, Avenida António Ferreira Roquete - Rua do Tejo, Rua General Humberto Delgado - Travessa 11 de Março, Rua 31 de Janeiro - Rua Professora Natércia Assunção, Rua António Paulo Cordeiro - Rua Engenheiro José Henrique Lino, Rua da Peteja - Rua do Parque, Rua Mártires da Pátria e zona envolvente e Estrada do Convento (até ao n.º 33)