Suspeito denunciado por filho em Ourém fica em prisão preventiva

Um homem suspeito de violência doméstica, cujo filho o denunciou à Polícia de Segurança Pública (PSP) por agressões à mãe, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, anunciou na terça-feira, 20 de Agosto, o Comando Distrital de Santarém.

Segundo uma nota de imprensa do Comando Distrital da PSP de Santarém, os agentes detiveram em flagrante delito um homem pelas 05:40 de domingo, 18 de Agosto, pelo crime de violência doméstica. O filho do casal deu alerta para a PSP: “Com o auxílio do filho do casal, que conseguiu pôr termo à agressão do suspeito para com a vítima até à chegada da polícia”, os agentes “imediatamente procederam à detenção em flagrante delito do suspeito”, lê-se numa nota de imprensa da autoridade.

A vítima necessitou de receber tratamento hospitalar, mas encontra-se livre de perigo de vida. O suspeito ficou detido nas instalações da PSP, tendo sido presente ao juiz de instrução, a 20 de Agosto, em primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Santarém, que decretou a medida de coacção de prisão preventiva.