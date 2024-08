Centro de Recolha de animais de Vila Franca de Xira abre as portas ao público

O Centro de Recolha Oficial (CRO) da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, também conhecido como o canil municipal, vai promover uma tarde aberta ao público no sábado, 24 de Agosto, entre as 14h00 e as 18h00. Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa visa promover a interação de visitantes de todas as idades com os animais que estão acolhidos no CRO, à espera de uma nova vida. O objectivo é apresentar os “candidatos” - cães e gatos - a potenciais novos donos, apontando os benefícios e as responsabilidades de ter um animal de companhia em casa.

O município vai também reforçar a divulgação da sua Campanha de Sensibilização para Adopção Responsável, destacando a importância de adoptar um animal de forma responsável. A tarde aberta ao público assinala o Dia Internacional do Animal Sem Abrigo, promovido pela International Society for Animal Rights (ISAR), desde 1992, sendo comemorado anualmente no terceiro sábado de Agosto desde 1992.