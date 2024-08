Futuro tribunal de Vila Franca de Xira finalmente tem um projecto

450 mil euros, seis anos e três ministras da Justiça depois, o projecto para o novo tribunal de Vila Franca de Xira está pronto e foi simbolicamente entregue na passada semana pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), à nova ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice. O projecto estava preso por pareces externos finais. A autarquia, recorde-se, ficou responsável por encomendar a realização do projecto quando, há seis anos, rubricou com pompa e circunstância um protocolo de cooperação com o Ministério da Justiça para construir o novo tribunal da cidade. Um investimento falado há muitos anos e que visa substituir o actual tribunal, que não tem o mínimo de condições para quem nele trabalha e é atendido, incluindo um balcão que funciona num vão de escada e trabalhadores e juízes a trabalhar em contentores.

O novo tribunal representa um investimento de 13 milhões de euros e o concurso para a obra só será lançado depois de o município transferir para o Ministério da Justiça o terreno necessário para construir o edifício, o que só acontecerá depois das férias de Verão, em Setembro. Fernando Paulo Ferreira diz ter combinado com a ministra a sua deslocação a Vila Franca de Xira, em Setembro, para a entrega formal do terreno ao ministério, na modalidade de direito de superfície, para que depois seja lançado o concurso da obra, para o qual não há ainda data.

Ouvidos por O MIRANTE, alguns funcionários judiciais e magistrados do tribunal de VFX dizem esperar para ver se é mesmo desta que a obra avança, depois de anos de promessas. Fernando Paulo Ferreira diz que o Orçamento de Estado deste ano tem verba para o novo tribunal e por isso avisa esperar que o lançamento do concurso ocorra “tão breve quanto possível”.

A secretária de Estado Maria José Barros considerou o momento da entrega do projecto o “início do fim” de uma longa espera para a Comarca de VFX e todos os que nela trabalham e precisam de um tribunal com o mínimo de condições de trabalho. “Não podemos tolerar que Vila Franca de Xira tenha um tribunal degradado, sobrelotado, com juízos a funcionar em contentores. Por isso, é muito gratificante poder anunciar que a longa espera terminou”, acrescentou a secretária de Estado da Justiça.