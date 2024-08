Incêndio em Torres Novas sem acessos terrestres para combate

Dois meios aéreos foram activados para o incêndio que deflagrou durante terça e quarta-feira, 20 e 21 de Agosto, numa zona de mato no concelho de Torres Novas, na Serra de Aire, uma área de difícil acesso para os bombeiros, segundo a protecção civil. Um incêndio começou em fase de resolução na manhã de 21 de Agosto.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo, explicou que a maior dificuldade dos bombeiros foram os acessos, pois nalgumas zonas os meios terrestres não conseguem chegar, pelo que o apoio dos meios aéreos ajudou a debelar as chamas.

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, com 38.392,91 hectares, abrange parte significativa do maciço calcário Estremenho e inclui áreas pertencentes aos concelhos de Leiria, Rio Maior, Torres Novas e Tomar, aproximadamente a 30 quilómetros do litoral. O incêndio deflagrou na terça-feira à noite, cerca das 20h35. Pelas 09h00 do dia seguinte, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno 123 elementos dos bombeiros, apoiados por 38 veículos e os dois meios aéreos. Nenhuma habitação esteve em risco.