Nova Unidade de Saúde Familiar de Abrantes vai nascer em antiga escola de Alferrarede

A Câmara de Abrantes lançou no dia 6 de Agosto o concurso público para a criação de uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF), com capacidade para 11 mil utentes, com um valor base de 2,2 milhões de euros, anunciou o município. “Lançámos formalmente o procedimento da empreitada [para a USF Norte de Abrantes]. Desejamos que o processo concursal decorra rapidamente, é um investimento muito significativo que tem o apoio do PRR [Plano de Recuperação e Resilência] de 1,5 milhões de euros, mas depois há uma parte substancial de financiamento do próprio município”, disse aos jornalistas o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.

O concurso público apresenta um prazo de 30 dias para recepção de candidaturas, um investimento na ordem dos dois milhões e 259 mil euros e um prazo de execução de 540 dias. O projecto de “requalificação da escola primária de Alferrarede para instalação da Unidade de Saúde Familiar Norte de Abrantes”, define uma área de abrangência de 210 quilómetros quadrados e um total de cerca de 11.100 utentes, respeitantes às freguesias do norte do concelho, ficando “todo o território coberto” por USF.

“Nós temos duas USF a funcionar […], mas temos de efectivar este modelo organizacional também no norte do concelho, a partir de Alferrarede, juntando aqui os pólos de Carvalhal, Mouriscas e Rio de Moinhos”, declarou o autarca, salientando que a reorganização dos serviços de saúde no concelho é “muito importante” para minimizar o problema da falta de médicos de família.

A futura USF terá como zona de abrangência as freguesias de Abrantes e Alferrarede, Aldeia do Mato e Souto, Carvalhal, Fontes, Martinchel, Mouriscas e Rio de Moinhos, locais onde, actualmente, “a grande maioria destes utentes encontra-se sem médico de família” atribuído. Para o autarca socialista, este modelo organizativo de gestão das Unidades de Saúde Familiar, que “amplia a capacidade de captação de profissionais de saúde”, é “a única forma de responder a este problema”.

Requalificação do actual centro de saúde em Alferrarede também na agenda

No âmbito do projecto aprovado, a antiga Escola Primária das Hortas, em Alferrarede, será ampliada, ocupando o terreno do antigo recreio, e será dotada, numa área global de 2.052 metros quadrados, de quatro áreas funcionais compostas por entrada/recepção, apoio administrativo, prestação de cuidados de saúde e apoio geral. Com esta USF, indica o município, pretende-se atribuir médico de família aos 11.100 utentes inscritos nas freguesias abrangidas, oito mil dos quais na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, 1.400 no pólo de Mouriscas, 1.100 no pólo de Rio de Moinhos e 600 utentes no pólo de Carvalhal.

A Câmara de Abrantes refere que a construção desta USF “não invalida a continuação da actividade dos pólos de saúde em funcionamento no norte do concelho, tal como acontece com as duas USF já existentes”. O município anunciou também o apoio comunitário de 300 mil euros para obras de requalificação e adaptação do actual centro de saúde em Alferrarede, que “funcionará com o objectivo de acolher todos os serviços da unidade de recursos assistenciais partilhados”.